مجلة ألمانية: "سكريبال" عمل لحساب أربعة أجهزة مخابرات غربية

برلين /بروكسل (د ب أ)

أعلنت مجلة "فوكس" الإخبارية الألمانية، أن العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال يرجح أنه عمل لصالح أربعة أجهزة مخابرات تابعة لحلف شمال الأطلسي حتى 2017.

وأفادت المجلة استنادا إلى موظف رفيع بقسم مكافحة التجسس بحلف شمال الاطلسي (ناتو) بمدينة مونس في بلجيكا، أنه قام أيضًا بإفشاء سر جواسيس عاملين بالمخابرات العسكرية الروسية "جي آر يو".

وقال متحدث باسم حلف الناتو إن هناك تقارير معروفة تشير إلى اتصالات لسكريبال مع العديد من أجهزة الاستخبارات الغربية.

ووفقا للقواعد المعمول بها فلا يمكن أخذ موقف تجاه الأمور المتعلقة بالمخابرات.

كان سكريبال وابنته يوليا تعرضا لحادث تسمم في مدينة سالزبري الإنجليزية يوم الرابع من مارس الماضي، وتمت معالجتهما عدة أسابيع بصورة مكثفة وأفلتا من الموت بصعوبة.

ومنذ وقوع الحادث تدور التكهنات حول الدافع وراءه.

وتتهم بريطانيا موسكو بالمسؤولية عن حادث تسميم العميل المزدوج وابنته، بينما ينفي الكرملين هذه الاتهامات.

وتسبب الحادث في أزمة دبلوماسية عميقة بين بريطانيا وروسيا.

وأشارت "فوكس" إلى أن سكريبال نقل في صيف 2016 للاستخبارات الإستونية في تالين معلومات دقيقة عن ثلاثة جواسيس متخفين يعملون لصالح موسكو، منهم ضابط بالجيش الإستوني ووالده.

كما تعاون سكريبال وفقا للمجلة أيضا مع المخابرات الإسبانية "سي إن آي" وأمدها بمعلومات حساسة عن اتصالات بين المافيا الروسية وساسة وموظفين في موسكو.

وقالت المجلة إن المحللين في حلف الناتو لا يستبعدون أن تكون مواصلة سكريبال لخدماته للجهات الغربية من أجل تحديد هوية الجواسيس الروس هي السبب وراء حادث تسميمه.