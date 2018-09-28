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    تظاهرات في تركيا للمطالبة بالإفراج عن عمال بناء المطار في اسطنبول

    07:29 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    تظاهرات في تركيا للمطالبة بالإفراج عن عمال بناء المطار في اسطنبول

    أرشيفية

    أنقرة (أ ش أ)

    دعت إحدى أبرز النقابات التركية إلى الإفراج عن 24 من عمال ورشة بناء مطار إسطنبول الجديد سجنوا بعدما تظاهروا احتجاجا على ظروف عملهم.

    ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم الجمعة، عن الأمين العام لنقابة (ديف يابي-إيس) نهاد ديمير قوله ، على هامش تجمع نظم في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عنهم ، "إن عمال المطار قد اعتقلوا لأنهم بكل بساطة دافعوا عن حقوقهم، هذا ليس اعتقالا، إنهم رهائن".

    وأكد أن النقابة منعت من تفقد موقع ورشة العمل أو الاتصال بعناصرها الذين يعملون فيها ، مشيرا إلي أن أجهزة الأمن تمنع الوصول إلى الورشة لدى وقوع أي حادث.

    وكانت محكمة تركية قد أمرت في 18 سبتمبر الجاري بتوقيف 24 عاملا وناشطا نقابيا على ذمة التحقيق، إثر تظاهرة نظمت في موقع ورشة العمل بالمطار في 14 سبتمبر الجاري.

    واعتقلت السلطات التركية هؤلاء إلى جانب مئات العمال غداة التظاهرة، ثم أخلت سبيل القسم الأكبر منهم.

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