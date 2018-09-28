الأونروا: اجتماع وزاري في نيويورك يحقق تبرعًا بقيمة 122 مليون دولار

عمان - نيويورك (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الاجتماع الوزاري الذي استضافه في نيويورك وزراء خارجية الأردن والسويد وتركيا واليابان وألمانيا، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لصالحها أفضى إلى جمع تبرع مميز بقيمة 122 مليون دولار ، حيث أعلنت الكويت والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا عن تعهدات تمويلية إضافية.

وقالت الوكالة - في بيان مساء اليوم الجمعة - إن هذا الاجتماع شكّل خطوة حاسمة في الجهود الموجهة للتغلب على العجز المالي المتبقي لدى الوكالة وقيمته 186 مليون دولار والحفاظ على عمليات الأونروا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وأضافت أنه حضر الاجتماع وزراء ومسئولون رفيعو المستوى من 34 دولة عضو ومنظمة، من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ، كما شارك في الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة والمفوض العام للأونروا واثنان من الطلبة اللاجئين الفلسطينيين.

ووجه المفوض العام بيير كرينبول الشكر للدول الأعضاء على دعمها الاستثنائي ، وقال "لقد شهدنا اليوم لحظة مؤثرة من الالتزام والتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين ، أشعر بالامتنان العميق للرؤساء المشاركين في عقد هذا الاجتماع المهم وإظهار قوة العمل الجماعي".

وأشار إلى الأونروا واجهت أزمة مالية حادة عندما أعلن أكبر مانحيها في يناير 2018 عن إجراء تخفيض كبير في مساهماته وبلغ العجز لدى الوكالة مستوى غير مسبوق وصل إلى 446 مليون دولار ، ومنذ ذلك الحين نجحت جهود حشد التمويل ، ومنها هذا الاجتماع الوزاري المنعقد في نيويورك، في تخفيض العجز إلى 64 مليون دولار.

وأضاف كرينبول "أود أن أعبر عن تقديري الخالص لمبادرات التمويل السخي التي أعلنت عنها الكويت والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا ، إن نتائج اجتماع نيويورك ، مقترنة بالدعم الذي تلقيناه من شركاء آخرين هذا العام، تمثل إنجازاً بالغ الأهمية".

وبحسب البيان، أعادت الدول الأعضاء، خلال الاجتماع، التأكيد على الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والتزامات المجتمع الدولي.

وأعرب المشاركون عن دعمهم السياسي القوي للأونروا وولايتها وموظفيها والخدمات الحرجة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ، وأشادوا بما حققته الأونروا من إنجازات مميزة ، ولا سيما في هذا العام الأخير في تنويع التمويل وتحسين الكفاءة في برامجها.

يشار إلى أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949 ، وتم تفويضها بتقديم المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، ويوجد حاليا 5,4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا يتوزعون في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.