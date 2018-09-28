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    ملك الأردن يعود إلى عمان بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

    07:20 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    ملك الأردن يعود إلى عمان بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة


    عمان (أ ش أ)

    عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى عمان اليوم الجمعة، بعد زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأمريكية ترأس خلالها الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
    وألقى الملك عبدالله الثاني، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة عددًا من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.

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    العاهل الأردني الأمم المتحدة الملك عبدالله الثاني

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