ملك الأردن يعود إلى عمان بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



عمان (أ ش أ)

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى عمان اليوم الجمعة، بعد زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأمريكية ترأس خلالها الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الملك عبدالله الثاني، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة عددًا من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.