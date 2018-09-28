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    لافروف يبحث مع نظيره السوري في نيويورك الوضع في إدلب

    06:55 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    لافروف يبحث مع نظيره السوري في نيويورك الوضع في إدلب

    سيرجي لافروف و وليد المعلم

    نيويورك (أ ش أ)

    التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بنظيره السوري وليد المعلم؛ لمناقشة الوضع في محافظة إدلب.

    وقال وزير الخارجية الروسي - وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "راض أن لدينا إمكانية للنظر في كيفية تطور علاقاتنا، وكيفية تقدم التسوية السورية".

    من جانبه، صرح وزير الخارجية السوري: "لدينا موضوع مهم يجب مناقشته وهو إدلب".

    وأكد الوزير السوري، أن الممرات الإنسانية في إدلب تعمل "لكن الإرهابيين لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المنطقة".

    وقال المعلم، إن سوريا تأمل بتوريد منظومة "إس-300" بعد أسبوعين وأن تغطي السماء السورية.

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