6 شهداء بينهم طفلان و506 إصابة في جمعة "انتفاضة الأقصى" شرق قطاع غزة



القاهرة - مصراوي:

ارتفع عدد شهداء فلسطين، اليوم الجمعة، إلى ستة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 506 آخرين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، أن الشاب محمد علي محمد انشاصي (18 عاما) استشهد مع طفل يبلغ من العمر 12 عاما، لم تعرف هويته بعد، جراء إصابتهما برصاص الاحتلال خلال مشاركتهما بمسيرة العودة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ونقل جثمانيهما إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما استشهد الشاب إياد خليل أحمد الشاعر(18 عاما) جراء إصابته برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد الشاب محمد بسام شخصة (24 عاماً) وهو من حي الشجاعية شرق المدينة، وشهيد ثالث مجهول الهوية، نقلت جثامينهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وذكر مراسلنا أن الطفل محمد نايف الحوم (14عاماً) استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، ونقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأشار إلى إصابة 506 مواطنين بجروح مختلفة، بينهم 35 طفلا، جرى تحويل 210 من المصابين إلى المستشفيات من بينهم 90 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 3 وصفت حالتهم بالخطيرة، وحالة حرجة جدا.

وباستشهاد المواطنين الستة، ترتفع حصيلة الشهداء في غزة منذ 30 مارس الماضي إلى 192 شهيدًا.