كافانو يقترب من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحه لعضوية المحكمة العليا

واشنطن (د ب أ)

بدا أن مرشح المحكمة العليا بريت كافانو، يتجه إلى الحصول على موافقة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بعد أن قال جيف فليك، السيناتور البارز بالحزب الجمهوري، إنه سيصوت بالموافقة على قبول المرشح.

وقال فليك في بيان اليوم الجمعة بعد يوم من إدلاء كريستين بلاسي فورد بشهادتها أمام اللجنة بأن كافانو اعتدى عليها جنسيا في المدرسة الثانوية، وهو ما نفاه المرشح نفيا قاطعا قائلا "نظامنا القضائي يمنح المتهم فرصة لافتراض براءته في حالة عدم وجود أدلة مدعومة. سأصوت لصالح حصول القاضي على العضوية"، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وحددت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، للتصويت حول ما إذا كان يجب ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الساعة 0130 مساء (1730 بتوقيت جرينتش)، وسيتم إجراء تصويت مبدئي غدا السبت، بينما سيكون موعد التصويت النهائي الأسبوع القادم.

وانسحب العديد من الأعضاء الديمقراطيين من قاعة المجلس صباح اليوم، حيث كانوا يحتجون على إدخال ترشيح كافانو إلى الكونجرس بعد جلسة أمس الخميس، التي شهدت في بعض الأحيان ارتفاع أصوات أعضاء من الحزبين.

وقالت ديان فاينستاين، وهي عضوة ديمقراطية باللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إنها "تعرضت لصدمة" بسبب تصرف كافانو في الجلسة، التي وصف فيها بعض الأعضاء الديمقراطيين بأنهم "مصدر إحراج" ووصف المزاعم الموجهة إليه بـ "الضربة السياسية المنسقة".