لافروف يؤكد رضا بلاده عن وتيرة تطور الأوضاع في سوريا

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية الروسي سريخي لافروف، إن موسكو راضية عن وتيرة تطور الأوضاع، وما يحدث حاليًا في سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن الوزير سيرخي لافروف، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ناقشا الوضع في سوريا، وكذلك ليبيا واليمن.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، الذي نشرته على موقعها الرسمي أمس، أن "وزيري الخارجية، ناقشا الوضع في سوريا وليبيا واليمن".

وأشار البيان إلى أنهما "استعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران. كما تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".

يذكر أن الاجتماع بين لافروف ولورديان جرى يوم الخميس 27 أيلول / سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".