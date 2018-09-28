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    اصطدام طائرتين عسكريتين نيجيريتين وتحطمهما فوق العاصمة أبوجا

    06:27 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    اصطدام طائرتين عسكريتين نيجيريتين وتحطمهما فوق العاصمة أبوجا

    أرشيفية

    أبوجا (د ب أ)

    قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية اليوم الجمعة، إن مقاتلتين نيجيريتين اصطدمتا وتحطمتا في سماء العاصمة أبوجا، ما تسبب في حدوث جلبة بين السكان.

    وقال المتحدث ابيكونيل دارامولا في بيان، إن قائد إحدى الطائرتين - وهما من طراز إف -7 - توفي في الحادث الذي وقع فوق حي كتمبي في أبوجا عند حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).

    كانت الطائرتان تتدربان للمشاركة في عرض جوي احتفالا بيوم الاستقلال الثامن والخمسين في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا في الأول من أكتوبر وفقا لدارامولا.

    ولم يتضح بعد ما إذا كان أشخاص آخرون قد أصيبوا أثناء حادث التحطم أو تعرض مبان لأضرار.

    القوات الجوية طائرة عسكرية أبوجا نيجيريا

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