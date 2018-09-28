رئيس مجلس النواب العراقي: نرفض التدخل في شؤون الدول الأخرى

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن العراق يرفض التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، في مكتبه اليوم الجمعة، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري"، موضحًا أن الشمري نقل للحلبوسي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي، وتأكيد دعمه للعراق في كافة المجالات.

وثمن الحلبوسي مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للعراق خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وإغاثة النازحين ودعم الاستقرار، مشيرًا إلى وجود العديد من المشتركات بين البلدين الشقيقين التي يمكن الانطلاق منها لتعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات مختلفة منها الاقتصاد والاستثمار.

فيما أكد السفير السعودي أن العراق يمثل عامل توازن واستقرار أساسي في المنطقة وأن دعمه والوقوف إلى جانبه حالة ضرورية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.