حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" يعلن مساندته ودعمه للرئيس بوتفليقة

الجزائر (أ ش أ)

أكد حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" مساندته ودعمه غير المشروط للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال عمارة بن يونس رئيس الحركة في تصريحات اليوم، إن "الحزب يساند الرئيس بوتفليقة ومساندتنا له مطلقة وغير مشروطة، ولن ننخرط في اي تنظيم او جبهة يقودها حزب سياسي".

وأضاف "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يحكم البلاد شاء من شاء وأبى من أبى".

واعتبر بن يونس أن التغييرات الاخيرة في قادة الجيش الجزائري عادية، قائلا "رئيس الاركان يقوم بتعديلات والرئيس هو من يقرر، خاصة وأن الحصانة الوحيدة هي الديمقراطية".

وأعلن بن يونس تأجيل قرار الحزب فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في أبريل 2019 انتظارا لقرار المجلس الوطني لحزبه.