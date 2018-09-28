بومبيو يدعو نظراءه في "التعاون الخليجي" ومصر إلى وقف النشاط الإيراني

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير مايك بومبيو، دعا خلال الاجتماع مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد بومبيو على أهمية هزيمة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا واليمن.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الاجتماع دعا إلى مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأضافت أن الاجتماع ناقش مسألة إقامة "تحالف استراتيجي شرق أوسطي" لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام، أن الولايات المتحدة تعمل على انشاء تحالف إقليمي لنشر الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمته التي ألقاها الثلاثاء الماضي بافتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن الإمارات والسعودية وقطر تعهدوا بتقديم مليارات الدولارت لمساعدة شعوب سوريا واليمن.

وقال إن دول الخليج وغيرها من دول المنطقة تعهدت بإنهاء الحرب الأهلية الفظيعة في اليمن، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف إقليمي من أجل نشر الاستقرار والأمن في كافة ارجاء المنطقة.