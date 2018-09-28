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اليوم.. الشيوخ الأمريكي يصوت على مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا

05:01 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
اليوم.. الشيوخ الأمريكي يصوت على مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)

حددت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، للتصويت حول ما إذا كان يجب إرسال ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الساعة 01:30 مساء (17:30 بتوقيت جرينتش).

وغادر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قاعة اللجنة احتجاجًا على كيفية سير الإجراءات. ويطالب البعض بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن كافانو، الذي تم توجيه اتهام إليه بالاعتداء جنسيا على امرأة قبل 36 عاما عندما كان طالبا بالمدرسة الثانوية.

مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية

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