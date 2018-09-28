مظاهرات في سوريا تطالب الأمم المتحدة بالكشف عن مصير المعتقلين

دمشق - (د ب أ):

عمت المظاهرات أغلب مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري والوحدات الكردية وداعش في جمعة أطلق عليها "الحرية للمعتقلين" وأسقاط النظام السوري ومطالبة الأمم المتحدة التدخل للإفراج عنهم.

وشهدت أغلب مدن وقرى مناطق محافظة ادلب وريفي حماة وحلب خروج مظاهرات رفع خلالها المشاركون صور مئات المعتقلين.

وقال مصدر في الدفاع المدني بمحافظة ادلب التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سجل اليوم خروج أكثر من 140 نقطة تظاهر في محافظة ادلب ،إضافة إلى عشرات المظاهرات في ريفي حماة وحلب الشمالي والشرقي مطالبة بالكشف عن مصير ألاف المعتقلين لدى النظام والوحدات الكردية وتنظيم الدولية الإسلامية (داعش) والذي أمضى بعضهم أكثر من 8 سنوات في الاعتقال".

ورفع المتظاهرون صور ولافتات كتب عليها (الحرية ... قيمة منقوصة ما دام هناك معتقلون – لا للموت في زنزانات الطغاة – عمري الآن يساوي عدد سنوات اعتقال أبي انتظرنه كثيراً).

وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من المتظاهرين رفعوا صور ولافتات في مدينة ادلب وعدد من بلداتها تطالب بالإفراج عن الناشط المحامي ياسر السليم، الذي اعتقل منذ اسبوع من قبل هيئة تحرير الشام في مدينة ادلب".

وأبدى مصدر في المعارضة السورية في تصريح لـ(د.ب.أ) خشيته على المعتقلين لدى القوات الحكومية "لا توجد أرقام دقيقة لعدد المعقلين ولكن تقديرات منظمات سورية والحكومة السورية المؤقتة تشير إلى أكثر من 250 ألف معتقل نخشى على مصير أغلب هؤلاء ،وخلال جلسات اجتماع استانا طالبنا روسيا للكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين ولكن وصلنا الرد من النظام بأنه وزع منتصف الشهر الماضي قوائم تضم ألاف المعتقلين الذين تم تصفيتهم في سجون النظام السوري".

وقال عضو مجلس العشائر السورية مضر الأسعد لـ(د.ب.أ) نطالب "الولايات المتحدة بالإفراج عن ألاف المعقلين لدى الوحدات الكردية التي تسيطر على مناطق شمال شرق سورية ، والمطالبة بالكشف عن مئات السجناء لدى تنظيم داعش وخاصة في محافظة الرقة والتي سيطرت عليها الوحدات الكردية منذ حوالي عام ولا نعلم مصير هؤلاء المعتقلين".

ودعا ناشطون منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات كبرى للإفراج عن آلاف المعتقلين منذ بدء الحراك الشعبي في عام 2011.