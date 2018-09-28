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وزير خارجية الوفاق الليبية يلتقي رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي

04:57 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
وزير خارجية الوفاق الليبية يلتقي رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي

محمد سيالة

طرابلس - نيويورك (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية الليبي لحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي السفير أولف سكوغ، وذلك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 2011.

وأعرب سكوغ، عن استعداده للتعاون مع الحكومة الليبية لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي سببتها العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج.

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وزير الخارجية الليبي مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة نيويورك محمد سيالة

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