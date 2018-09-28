بدء مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق غزة

غزة - (د ب أ):

بدأت مواجهات اليوم الجمعة، بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السادس على التوالي.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (انتفاضة الأقصى) التي اندلعت في نهاية سبتمبر عام 2000.

وهذه هي الجمعة رقم 27 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وكثف الفلسطينيون مؤخرا من احتجاجاتهم بما في ذلك تجمعات ليلية على الأطراف الحدودية مع إسرائيل.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في مسيرات العودة بلغت 186 قتيلا منهم (32 طفلا و3 سيدات ) وإصابة 20590 بجروح مختلفة.

وبمناسبة اندلاع انتفاضة الأقصى أصدرت حركة حماس بيانا أكدت فيه الدعم الكامل لمسيرات العودة ووقوفها إلى جانب "الحشود الثائرة والجماهير العازمة على كسر الحصار وتثبيت حق العودة".

وشددت الحركة على أن "المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية".

واعتبرت حركة حماس أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى "مازالت قائمة وتتفاقم، ومازال العدو (إسرائيل) يعربد ويتجبر بدعم وغطاء إمبريالي، وإن الشعب الفلسطيني لا زال متوثباً يدافع عن المسجد الأقصى كلٌ من موقعه، مدركاً حجم المخاطر التي تحدق به".