إعصار تسونامي يضرب مدينة إندونيسية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن إعصار تسونامي ضرب جزيرة "سولاوسي" التي ضربها زلزال بقوة 7.5 منذ قليل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وكان مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أعلن في وقت باكر من اليوم الجمعة، أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات، ومركزه يقع على بعد حوالى 56 كيلومترا شمال شرق بلدة "دونجالا".

وفى وقت سابق اليوم، كان زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة ذاتها ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 وتدمير عشرات المنازل.

وأعلن المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا سوتوبو نوجروهو اليوم الجمعة، إلغاء التحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، كان قد تم إصداره في وقت سابق لجزيرة "سولاوسي".

يشار إلى أن إندونيسيا تقع فيما يعرف بمنطقة الحزام النارى التى تنشط بها الزلازل والبراكين.

وفى ديسمبر من عام 2004، ضرب زلزال هائل بلغت شدته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل "سومطرة" غربى إندونيسيا؛ ما أثار موجات مد عاتية (تسونامي) أودت بحياة 230 ألف شخص فى 12 دولة.