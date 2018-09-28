شكري بحث التهديد الإيراني مع نظيره الأمريكي والوزراء من "التعاون الخليجي"

كتب – محمد عطايا:

اختتم الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع سامح شكري، ونظرائهما في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بنيويورك.

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الاجتماع بحث التهديد الإيراني على المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام، أن الولايات المتحدة تعمل على انشاء تحالف إقليمي لنشر الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمته التي ألقاها الثلاثاء الماضي بافتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن الإمارات والسعودية وقطر تعهدوا بتقديم مليارات الدولارت لمساعدة شعوب سوريا واليمن.

وقال إن دول الخليج وغيرها من دول المنطقة تعهدت بإنهاء الحرب الأهلية الفظيعة في اليمن، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف إقليمي من أجل نشر الاستقرار والأمن في كافة ارجاء المنطقة.