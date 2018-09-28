  • عاجل:هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 7 جنيهات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    وزير الخارجية السوري يلتقي نظرائه الجزائري والسوداني والقبرصي

    03:11 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    وزير الخارجية السوري يلتقي نظرائه الجزائري والسوداني والقبرصي

    وليد المعلم

    دمشق - أ ش أ

    التقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورى، وزيري خارجية الجزائر عبد القادر مساهل والسودان الدريدري محمد أحمد، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73 بنيويورك.

    وشرح المعلم - وفقا لوكالة الأنباء السورية - آخر تطورات الوضع في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب واتفاق إدلب، كما تناولت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة استمرار التشاور والتنسيق في الاجتماعات التي تعقد في المنظمات الدولية بما يخدم مصلحة سوريا وكل من الجزائر والسودان.

    من جانبهما، هنأ الوزيران السوداني والجزائري القيادة في سوريا وشعبها على انتصارات الجيش والشعب السوري في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تم دحر التنظيمات الإرهابية فيها.

    وأكد الوزيران الجزائري والسوداني وقوف بلديهما إلى جانب سوريا في دفاعها عن حقها ووحدة وسلامة أراضيها ودحر الإرهاب والضغط على الممولين والداعمين لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

    كما التقى المعلم، وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس الذي عبر عن سعادته بالإنجازات التي حققتها سوريا وأبدى استعداد الشركات القبرصية للمساهمة في برامج إعادة الإعمار، حيث رحب المعلم بذلك.

    هذا المحتوى من

    وزير الخارجية السوري عبد القادر مساهل الدريدري محمد أحمد الأمم المتحدة سوريا الإرهاب وليد المعلم

    الخبر التالى:

    شكري بحث التهديد الإيراني مع نظيره الأمريكي والوزراء من "التعاون الخليجي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان