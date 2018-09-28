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    استقالة رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة

    03:07 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    استقالة رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة

    السعيد بوحجة

    كتب – محمد عطايا:

    أعلن رئيس البرلمان الجزائري، السعيد بوحجة اليوم الجمعة، لمقربيه استقالته من منصبه، ومن المنتظر أن تظهر للعلن خلال ساعات.

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق برس"، فإن استقالة السعيد بوحجة تأتي بعد ضغوط تلقاها من نواب أحزاب الموالاة في مقدمتهم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي له.

    ويعيش حاليًا مبنى المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغود يوسف، حالة غليان غير مسبوقة، وسط تحركات حثيثة للنواب من أجل دفع السعيد بوحجة إلى الإستقالة من رئاسة البرلمان.

    وبحسب صحيفة "TSA عربي"، فأن عدد النواب الموقعين على عريضة سحب الثقة من السعيد بوحجة، تجاوزت كل التوقعات وتعدت الـ300 توقيع من أصل 462 نائبًا.

    البرلمان الجزائري السعيد بوحجة حزب جبهة التحرير

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