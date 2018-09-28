أردوغان: آلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني مقيمون في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بمكافحة حاسمة للإرهاب.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة في برلين إنه تحدث عن ذلك مع ميركل، معربا في المقابل عن رضاه عن التعاون مع ألمانيا في مكافحة الإرهاب.

وذكر أردوغان أن هناك "آلاف من أعضاء المنظمة الإرهابية- حزب العمال الكردستاني- مقيمون في ألمانيا"، إلى جانب "مئات" من أنصار حركة جولن.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تحمل حركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن مسؤولية الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في يوليو عام 2016.

وكانت صحيفة "يني أسير" التركية الصادرة اليوم ذكرت أن السلطات التركية سلمت ألمانيا قائمة بأسماء 69 شخصا يشتبه في صلتهم بالإرهاب.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الأفراد وجدوا ملاذا في ألمانيا، مثل الصحفي جان دوندار.

وبحسب معلومات إذاعتي شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، تسلمت الخارجية الألمانية يوم الاثنين الماضي مذكرة بشأن دوندار، تطلب فيها السفارة التركية اعتقاله وتسليمه للسلطات التركية بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة والترويج لمنظمات إرهابية.

يذكر أن دوندار /57 عاما/ حُكم عليه في تركيا بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر بسبب نشره مقال عن قيام الاستخبارات التركية بتوريد أسلحة لسورية. ويقيم دوندار لذلك منذ أكثر من عامين في ألمانيا.

وبحسب تقرير صحيفة "يني أسير" التركية، تطالب تركيا "بشدة" بتسليم الأفراد التسعة وستين. وتتضمن القائمة بيانات بعناوين هؤلاء الأفراد في ألمانيا وصورا تظهر دخولهم وخروجهم من منازلهم.

ولم يرد تأكيد بذلك حتى الآن من الجانب الألماني.

وضمت القائمة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أكاديميا معروفا وأشخاص يشتبه أنهم انقلابيون، مثل عادل أوكسوز.

وكانت تركيا طلبت من ألمانيا في يونيو الماضي معلومات بشأن محل إقامة أوكسوز، المشتبه في أنه شخصية مقربة للغاية من الداعية فتح الله جولن.