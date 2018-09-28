مسؤول روسي يتحدث عن زيارة مرتقبة للسيسي إلى موسكو

كتب – مصراوي:

تحدث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية، عن زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موسكو.

وفي حوار لـ"روسيا اليوم"، أكد بوغدانوف أن الاتصالات الروسية الإسرائيلية تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع، وأن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس 300" لا رجعة فيه.

ونوه مبعوث الرئيس بوتين أن تركيا تتولى الفصل بين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في إدلب، ولا توجد مواعيد للعمليات العسكرية والخطوات السياسية خارج تفاهمات مؤتمر أستانا.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.