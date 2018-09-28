  • عاجل:هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 7 جنيهات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    مسؤول روسي يتحدث عن زيارة مرتقبة للسيسي إلى موسكو

    02:46 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    مسؤول روسي يتحدث عن زيارة مرتقبة للسيسي إلى موسكو

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب – مصراوي:

    تحدث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية، عن زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موسكو.

    وفي حوار لـ"روسيا اليوم"، أكد بوغدانوف أن الاتصالات الروسية الإسرائيلية تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع، وأن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس 300" لا رجعة فيه.

    ونوه مبعوث الرئيس بوتين أن تركيا تتولى الفصل بين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في إدلب، ولا توجد مواعيد للعمليات العسكرية والخطوات السياسية خارج تفاهمات مؤتمر أستانا.

    وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.

    السيسي موسكو ميخائيل بوغدانوف منظومة إس 300 بوتين الجماعات الإرهابية

    الخبر التالى:

    أردوغان: آلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني مقيمون في ألمانيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان