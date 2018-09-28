أردوغان يصرّ على مطلبه من ألمانيا بتسليم الصحفي جان دوندار

برلين - (د ب أ):

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصراره على مطلبه من ألمانيا بتسليم الصحفي التركي جان دوندار.

وقال أردوغان اليوم الجمعة في برلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "هذا حقنا الطبيعي"، واصفا دوندار بـ"العميل".

وذكر أردوغان أن دوندار أفشى أسرار الدولة، مضيفا أنه تم الحكم عليه في تركيا بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر، مشيرا إلى أن دوندار في نظر الدولة التركية "مجرم".

وكان دوندار، المقيم في ألمانيا منذ عامين، ألغى اليوم حضوره للمؤتمر الصحفي، وقال على بوابته الإعلامية الإلكترونية اليوم: "قررت عدم المشاركة".

وكانت تركيا هددت من قبل بإلغاء المؤتمر الصحفي حال مشاركة دوندار فيه.

وأوضح دوندار أنه لا يريد السماح بإلغاء المؤتمر الصحفي بسببه وحرمان صحفيين آخرين من طرح أسئلة ناقدة على أردوغان.

وكان الوفد التركي المرافق لأردوغان هدد من قبل بإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك مع ميركل حال حضر دوندار المؤتمر، حسبما أكدت مصادر من الوفد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت المصادر أن قرار الإلغاء المحتمل للمؤتمر الصحفي تم اتخاذه خلال لقاء بين عضوين رفيعي المستوى من وفد أردوغان عقب اجتماع مع وزراء أتراك في برلين أمس الخميس.

وذكرت المصادر أن الجانب التركي سلم ألمانيا طلبا بتسليم دوندار، "ما يعني أن مجرما مطلوبا للعدالة في تركيا سيحضر مؤتمرا صحفيا مع الرئيس".

يذكر أن دوندار /57 عاما/ حُكم عليه في تركيا بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر بسبب نشره مقال عن قيام الاستخبارات التركية بتوريد أسلحة لسورية. ويقيم دوندار لذلك منذ أكثر من عامين في ألمانيا.

وكان الصحفي التركي أكد من قبل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه كان سيلبي الدعوة لحضور مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مساء اليوم الجمعة على شرف الرئيس التركي، ولكن لم توجه إليه دعوة.

وفي ذلك الحين أكد دوندار، الذي كان يرأس تحرير صحيفة "جمهوريت" الناقدة للحكومة التركية، أنه ينوي المشاركة في المؤتمر الصحفي المزمع عقده اليوم في برلين لتوجيه أسئلة لأردوغان بشأن زملائه المسجونين في تركيا.

وبحسب تقرير لصحيفة "يني أسير" التركية المقربة من الحكومة، فإن اسم دوندار مدرج في قائمة تضم 69 فردا تبحث عنهم تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن ميركل تسلمت هذه القائمة من تركيا قبل زيارة أردوغان.

وبحسب معلومات إذاعتي شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، تسلمت الخارجية الألمانية يوم الاثنين الماضي مذكرة بشأن دوندار، تطلب فيها السفارة التركية اعتقاله وتسليمه للسلطات التركية بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة والترويج لمنظمات إرهابية.

وبحسب تقرير صحيفة "يني أسير" التركية، تطالب تركيا "بشدة" بتسليم الأفراد التسعة وستين. وتتضمن القائمة بيانات بعناوين هؤلاء الأفراد في ألمانيا وصورا تظهر دخولهم وخروجهم من منازلهم.

ولم يرد تأكيد بذلك حتى الآن من الجانب الألماني.

وضمت القائمة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أكاديميا معروفا وأشخاص يشتبه أنهم انقلابيون، مثل عادل أوكسوز.

وكانت تركيا طلبت من ألمانيا في حزيران/يونيو الماضي معلومات بشأن محل إقامة أوكسوز، المشتبه في أنه شخصية مقربة للغاية من الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في يوليو عام 2016.