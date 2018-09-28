ميركل ترى "اختلافات عميقة" مع تركيا في حرية الصحافة وحقوق الإنسان

برلين - (د ب أ):

عقب محادثاتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات للوضع في تركيا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في برلين، إنه لا يزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وفي المقابل، أكدت ميركل أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا، وقالت: "لدينا كثير من الأمور التي توحدنا"، مشيرة في ذلك إلى الشراكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.