  • عاجل:هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 7 جنيهات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    ميركل ترى "اختلافات عميقة" مع تركيا في حرية الصحافة وحقوق الإنسان

    02:15 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    ميركل ترى "اختلافات عميقة" مع تركيا في حرية الصحافة وحقوق الإنسان

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    عقب محادثاتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات للوضع في تركيا.

    وقالت ميركل اليوم الجمعة ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في برلين، إنه لا يزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

    وفي المقابل، أكدت ميركل أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا، وقالت: "لدينا كثير من الأمور التي توحدنا"، مشيرة في ذلك إلى الشراكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.

    رجب طيب أردوغان أنجيلا ميركل تركيا ألمانيا حقوق الإنسان حرية الصحافة

    الخبر التالى:

    ميركل تعلن عزمها عقد اجتماع رباعي بشأن سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان