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    إثيوبيا تتهم 5 أشخاص بالإرهاب عقب محاولتهم اغتيال رئيس الوزراء

    01:45 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    إثيوبيا تتهم 5 أشخاص بالإرهاب عقب محاولتهم اغتيال رئيس الوزراء

    رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

    أديس أبابا - أ ش أ
    وجه النائب العام الإثيوبي، اليوم الجمعة، اتهامات متعلقة بالإرهاب لـ5 أشخاص كان قد ألقي القبض عليهم، بعدما فشلت محاولتهم في اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، خلال تجمع ضخم أقيم في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" في يونيو الماضي.
    وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية أن المتهمين ألقوا قنبلة، خلال التجمع فيما كان آبي أحمد على المنبر يلوح إلى الشعب، مما أسفر عن قتلى وجرحى.
    وأضافت الشبكة أن المتهمين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي لاعتقادهم بأنه ليس محبوبا بين عرقية الأورومو، وهي أكبر عرقية قومية في إثيوبيا، حيث كانوا يرغبون في تمهيد الطريق لجبهة تحرير الأورومو، التي كانت محظورة قبل أن تولي علي منصب رئاسة الوزراء في مارس الماضي.
    وأشارت الشبكة إلى أن آبي أحمد سمح في يوليو الماضي إلى قائد جبهة تحرير الأورومو بالعودة إلى البلاد، ضمن قرار حكومي سمح لكافة السياسيين المنفيين خارج البلاد بالعودة إليها، والمشاركة في الحياة السياسية.
    يذكر أن آبي أحمد هو أول شخص من عرقية الأورومو يتولى منصب رئيس الوزراء في إثيوبيا.

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