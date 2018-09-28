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    إيطاليا تؤكد دعمها الكامل لاتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا

    01:45 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    إيطاليا تؤكد دعمها الكامل لاتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا

    اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا ارشيفية

    نيويورك - أ ش أ

    أكدت إيطاليا دعمها الكامل لاتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا الموقعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 16 سبتمبر الجاري.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، مع نظيريه الإثيوبي ورقينى قيبو، والإريتري عثمان صالح، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

    وأكد وزير الخارجية الإيطالي - في بيان للوزارة أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الجمعة - أن السلام المحرز بين إثيوبيا وإريتريا هو نتيجة كبيرة من شأنها أن تكون له آثار إيجابية على المنطقة بأسرها، ويشكل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في ما يسمى بالقرن الإفريقي.

    ولفت - خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس - التزام بلاده التاريخي تجاه البلدين، ودعم إيطاليا القوي والفعال للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام، سواء على المستوى الثنائي أو في مختلف المحافل الدولية والمتعددة الأطراف.

    ودعا مافيرو نظيريه الإثيوبي والإريتري للمشاركة في مؤتمر (إيطاليا - أفريقيا) الذي سينعقد في روما يوم 25 أكتوبر المقبل؛ لإجراء دراسة مستفيضة للآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها اتفاق السلام على المنطقة بأكملها.

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