الرئيس الألماني يتحدث مع أردوغان بشأن معتقلين سياسيين في تركيا

برلين - (د ب أ):

أجرى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الجمعة في برلين حول حالات محددة من المعتقلين السياسيين في تركيا.

وذكرت مصادر من الوفد التركي اليوم الجمعة أن الحالات التي تم التحدث عنها تتعلق بمواطنين ألمان وأتراك أيضا.

وأضافت المصادر أن المحادثات التي استغرقت نحو 75 دقيقة دارت حول حرية الرأي والصحافة وقضايا سيادة القانون.

وأوضحت المصادر أنه تم التحدث عن الاختلافات في وجهات النظر بين ألمانيا وتركيا، مضيفة أن أجواء اللقاء اتسمت "بالجدية".

واستقبل شتاينماير نظيره التركي بمراسم ترحيب عسكرية في مستهل زيارته الرسمية لألمانيا اليوم.

ويلتقي أردوغان بعد ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مأدبة غداء، وذلك قبل أن يتوجه إلى قصر بيليفو لحضور مأدبة رسمية في المساء.

وعلى الرغم من أن أردوغان قد أشار إلى أن ألمانيا وتركيا تفتحان صفحة جديدة في علاقاتهما التي توترت بسبب سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان، قال شتاينماير أمس الخميس إن الزيارة لا تعني "تطبيع" العلاقات.

وأضاف شتاينماير: "نحن على مسافة بعيدة من ذلك، لكن هذا يمكن أن يكون بداية".

ورفض العديد من السياسيين المعارضين المشاركة في المأدبة المقررة مساء الجمعة احتجاجا على ذلك.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في جميع أنحاء برلين. ويركز بعضها على حبس الصحفيين ومنتقدي النظام في تركيا، والبعض الآخر على "قمع" الأقليات.

وعلى الرغم من أن أردوغان قد زار ألمانيا عندما كان رئيسا للوزراء أو رئيسا للدولة في أكثر من 12 مناسبة، فإن هذه هي أول زيارة رسمية له بمراسم تكريم عسكرية كاملة.

ويواصل أردوغان زيارته لألمانيا غدا السبت في مدينة كولونيا غربي البلاد حيث سيفتتح مسجدًا جديدًا هناك.