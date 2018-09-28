مصدر أمني عراقي: سقوط 3 صواريخ على مطار البصرة الدولي

البصرة (العراق) - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، سقوط ثلاثة صواريخ على مطار البصرة الدولي /550 كيلومترا جنوب بغداد/.

وقال المصدر إن "ثلاثة صواريخ سقطت اليوم في إحدى ساحات مطار البصرة الدولي القريب من القنصلية الأمريكية، دون حدوث أية أضرار مادية".

وأشار إلى أن "المعلومات تشير بأن الصواريخ أطلقت من منطقة أبو صخير /7 كيلومترات شمال مركز البصرة/ دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وهذه هى المرة الثانية التي يتعرض فيها مطار البصرة الدولي لهجمات صاروخية هذه الشهر.

وشهدت مدينة البصرة منذ منتصف يوليو الماضي احتجاجات وتظاهرات للمطالبة بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين راح ضحيتها العديد من القتلى وعشرات الجرحى.