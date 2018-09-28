إيران تحذّر السعودية والإمارات من "تجاوز الخطوط الحمراء"

طهران - (د ب ا):

حذّر مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، السعودية والإمارات من مغبة التمادي وتجاوز الخطوط الحمراء لإيران.

وقال العميد سلامي، اليوم الجمعة، "سننتقم لكل قطرة من دماء شهداء الأهواز"، محذرًا السعودية والامارات "لايمنكم تحمل شدة انتقام الشعب الايراني"،بحسب وكالتا فارس و تسنيم الايرانيتان .

وأضاف " إن المخططين لهذا العمل الجبان هم في المثلث الغربي –العبري –العربي، ونحن سنقوم بالانتقام لكل قطرة من دماء شهداء الاهواز".

وتابع "نحذر النظامين الاماراتي والسعودي اللذين يديران مشهد بعض الأعمال الشريرة في بعض نقاط البلاد ويتمنون نقل الفوضى الى الداخل، من أنهما لن ينجحان في توسيع التوتر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وذكر "أنتم أصغر من أن تكونوا منافساً لنا، نحن منذ 40 عاماً وقفنا في وجه الاستكبار العالمي والقوى العظمى، أنتم لا مكان لكم بين القوى العالمية فأنتم تشعرون بالقوة عندما تكونوا الى جانب أمريكا، لايمنكم تحمل شدة انتقام الشعب الايراني، ولكن اذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء سنجتاز خطوطكم الحمراء، لذا لاتتدخلوا، واحلامكم هزمت في المنطقة".

يشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي أتهم السعودية والإمارات بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الاهواز يوم السبت الماضي، وأعلنت حركة تتحرير الأهواز وتنظيم داعش المسؤولية عنه.

ونفت السعودية والإمارات هذه الاتهامات.