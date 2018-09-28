تركيا سلمت ميركل قائمة بأسماء 69 شخصًا يشتبه في صلتهم بالإرهاب

إسطنبول - (د ب أ):

قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا، تسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تركيا قائمة بأسماء 69 شخصا يشتبه في صلتهم بالإرهاب.

وذكرت صحيفة "يني أكيت" التركية المقربة من الحكومة في عددها الصادر اليوم الجمعة أن القائمة تضم أفرادا تبحث عنهم تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الأفراد وجدوا ملاذا في ألمانيا، مثل الصحفي جان دوندار.

وبحسب التقرير، تطالب تركيا "بشدة" بتسليم الأفراد التسعة وستين. وتتضمن القائمة بيانات بعناوين هؤلاء الأفراد في ألمانيا وصورا تظهر دخولهم وخروجهم من منازلهم.

ولم يرد تأكيد بذلك حتى الآن من الجانب الألماني.

وضمت القائمة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أكاديميا معروفا وأشخاص يشتبه أنهم انقلابيون، مثل عادل أوكسوز.

وكانت تركيا طلبت من ألمانيا في يونيو الماضي معلومات بشأن محل إقامة أوكسوز، المشتبه في أنه شخصية مقربة للغاية من الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في يوليو عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يجري حاليا زيارة رسمية لألمانيا، ومن المقرر أن يلتقي المستشارة ميركل اليوم.