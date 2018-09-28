معارضون بالفلبين: يجب محاكمة الرئيس لدوره في عمليات قتل خارج نطاق القضاء

مانيلا - (د ب أ):

قال معارضون للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة إنه يجب محاكمته بعدما أقر في خطاب ألقاه مؤخرا بدوره في عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حرب بلاده على المخدرات.

وكان دوتيرتي قال في حدث حكومي يوم الخميس بقصره في مانيلا: "ما هي خطاياي ؟.. هل سرقت أموالا .. حتى بيزو واحد فقط؟ .. خطيئتي الوحيدة هي القتل خارج نطاق القضاء".

وقالت عضوة مجلس الشيوخ المعارضة، ريزا أونتيفيروس، اليوم الجمعة إن "الاعتراف اللفظي الذي قدمه دوتيرتي سيكون بمثابة دليل قوي في السعي نحو العدالة".

وأضافت: "انها ستساهم في دفع الجهود الوطنية والدولية لمساءلة الرئيس وفريقه".

وانتقد دوتيرتي المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه حالياً اتهامين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأعلن دوتيرتي انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في مارس.

وقال هاري روكي المتحدث باسم دوتيرتي يوم الجمعة ان الرئيس يوضح ببساطة أنه ليس فاسدا في الوقت الذي يسخر منه منتقدون اتهموه مرارا بتدبير عمليات القتل.

وفي نفس الخطاب قال دوتيرتي إنه لا يوجد دليل على تورطه في عمليات القتل التي ألقى باللوم فيها على رجال شرطة مارقين.

وقال: "أربعة آلاف حالة وفاة. متى وأين وكيف؟ ما الذي استخدمته؟ لا شيء".

ووفقاً للحكومة ، فإن عدد القتلى جراء حملة دوتيرتي ضد المخدرات غير القانونية يبلغ حالياً أربعة آلاف و854 شخصا.

لكن المدافعون عن حقوق الإنسان يزعمون أن عدد القتلى المدنيين قد تجاوز 12 ألف شخص.