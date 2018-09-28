جونسون يهاجم "ماي" ويقدم خطة بديلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

شن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هجوما لاذعا على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وقدم خطة بديلة خاصة به بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي مقال من 4500 كلمة لصحيفة "ديلي تلجراف" نُشر اليوم الجمعة، قال جونسون إن خطط ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد تمثل "إهانة أخلاقية وفكرية" و"كارثة ديمقراطية".

وقال جونسون إن الحكومة قدمت "أداء هزيلا" في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "كان هناك فشل جماعي للحكومة في تنفيذ تفويض الشعب."

ومن شأن هجوم جونسون على ماي، الذي يأتي قبل يومين من مؤتمر حزب المحافظين العام، أن يكثف من الضغوط على رئيسة الوزراء، التي كافحت لتوحيد حزبها وراء خطتها حتى مع اقتراب الموعد النهائي لبريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

وقال جونسون إن الانتخابات المبكرة في العام الماضي، التي فقدت فيها ماي أغلبيتها، كانت "خطأ استراتيجياً خطيراً ... لكن الفشل الأعظم كان هو تأخر الحكومة المروع وغير المبرر في تحديد رؤية لماهية الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وحث جونسون، الذي ترك مجلس الوزراء في يوليو، الحكومة على السعي للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل على غرار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي وكندا.