أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

اعتقال سوري في برلين للاشتباه بأنه يخطط لهجوم في إسرائيل

03:47 ص الجمعة 28 سبتمبر 2018
اعتقال سوري في برلين للاشتباه بأنه يخطط لهجوم في إسرائيل

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام ألمانية مساء الخميس، أن رجلا سوريا اعتقل في برلين للاشتباه في أنه يخطط لهجوم في إسرائيل.

وقالت صحيفة "بيلد" إن الرجل خطط لاستخدام مواد كيماوية في الهجوم وقام بتجنيد آخرين للمشاركة فيه. وأوردت صحيفة "دي فيلت" أنباء عن هذه القضية أيضا .

وأكد متحدث باسم شرطة برلين فقط أن رجلاً سورياً 21 عاماً احتجزته وحدة خاصة الأسبوع الماضي وأنه كانت هناك مذكرة توقيف بشأن تورطه في مشاجرة قبل بضعة أشهر.

وقال المتحدث إن الرجل مازال رهن الاحتجاز.

ألمانيا برلين إسرائيل مواد كيماوية

الخبر التالى:

وزير الخارجية: منتدى الحضارات القديمة يلعب دورًا محوريًا في التصدي للإرهاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان