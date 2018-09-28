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عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي: التصويت على ترشيح كافانو اليوم

03:45 ص الجمعة 28 سبتمبر 2018
عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي: التصويت على ترشيح كافانو اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين جمهوريين بمجلس الشيوخ قالا إن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ستمضي قدما في التصويت على ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا اليوم الجمعة.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ روي بلنت وبيل كاسيدي عقب اجتماع مغلق هذه الخطة لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة القضائية برئاسة تشاك جراسلي اليوم الجمعة.

واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكي بريت كافانو أمريكا

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