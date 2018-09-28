نتنياهو يتهم إيران بـ"إخفاء مواد نووية في موقع سري"

"بي بي سي" عربي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بإخفاء مواد ومعدات نووية في مكان سري بالعاصمة طهران. .

وذكر نتنياهو، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اسم الشارع الذي يوجد فيه الموقع المزعوم، مطالبا المحققين الدوليين بتفتيشه.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي أغراضه سلمية.

لكن نتنياهو قال إن الإيرانيين يعتزمون استعمال هذه التجهيزات المزعومة في الوقت الملائم لإنتاج أسلحة نووية، مضيفا أن "إسرائيل لن تسمح لنظام دعا إلى تدميرنا بتطوير أسلحة نووية، لن تسمح اليوم ولا بعد 10 أعوام ولن تسمح له أبدا".

وتابع يقول: "ما تخفيه إيران ستجده إسرائيل".

وتعترض إسرائيل على الاتفاق النووي الذي وُقع مع إيران في عام 2015، وأشاد نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب منه.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من مرة أن طهران حافظت على التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الدولية.

وظهر نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يرفع خريطة وصورة لمخزن، وحض المفتشين التابعين للأمم المتحدة على تفتيشه، قائلا: "إنني أكشف اليوم لأول مرة أن إيران لها موقع نووي سري آخر".

وزعم أيضا أن حزب الله أنجز ثلاثة مواقع للصواريخ قرب مطار بيروت.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي "عملاء إيرانيين" بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن النظام الإيراني "يقمع شعبه بوحشية" منذ عقود.

واتهم إيران بالضلوع في أعمال العنف في العراق وسوريا، وبتسليح حزب الله وحماس في غزة، وإطلاق الصواريخ على السعودية.

وانتقد سياسة "التهدئة" الأوروبية تجاه إيران، مشبها إياها بتردد العواصم الأوروبية في الوقوف في وجه أدولف هتلر قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، متسائلا: "هل حفظ هؤلاء القادة الأوروبيون الدرس من التاريخ؟، هل سيستيقظون يوما؟ ثم أجاب: "نحن في إسرائيل لسنا بحاجة إلى من يوقظنا لأن إيران تهددنا يوميا".