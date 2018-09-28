إحباط هجوم إرهابي في هولندا

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهولندية، أنها أحبطت هجوما إرهابيا، واعتقلت سبعة أشخاص من خلية إرهابية واحدة، حسبما قال المدعي العام في روتردام مساء الخميس.

ووفقا للمحققين، فإن المشتبه بهم أرادوا استخدام المدافع الرشاشة والسترات الناسفة في الهجوم.

وجرى اعتقال الأشخاص السبعة بعد ظهر الخميس، من جانب وحدة مكافحة الإرهاب في ارنم بالقرب من الحدود الألمانية وفي فيرت جنوبي البلاد.

وقال المدعي العام إن رجلا 34 عاما من العراق عنصر رئيسي في المجموعة التي جرى اعتقالها.