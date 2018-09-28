ترامب يحث مجلس الشيوخ على التصويت لصالح كافانو بعد جلسة استماع مثيرة

واشنطن - (د ب أ):

أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحه لعضوية المحكمة العليا، بريت كافانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، بعد دقائق فقط من رفع جلسة استماع مثيرة يوم الخميس بشأن ترشيح القاضي الأمريكي.

وكتب ترامب: "أظهر القاضي كافانو لأمريكا السبب الذي رشحته من أجله. لقد كانت شهادته قوية وصادقة وثابتة. إن استراتيجية البحث والتدمير التي يتبعها الديمقراطيون مخزية، وهذه العملية بمثابة تزييف كامل وجهد للتأخير والتعطيل والمقاومة. يجب أن يصوت مجلس الشيوخ" لصالح كافانو.