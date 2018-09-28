وزير الخارجية البحريني يؤكد ضرورة صد أي عدوان إيراني

نيويورك - (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، عن دعم بلاده لموقف الولايات المتحدة الحازم تجاه الممارسات الإيرانية في المنطقة، مؤكدا على ضرورة صد أي عدوان إيراني.

وقال آل خليفة في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز " اليوم / الخميس / إن أغلبية الدول ترى وجاهة كبيرة في موقف الرئيس الأمريكي تجاه الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن "المسألة ليست عزل إيران، لأن إيران هي من عزلت نفسها عن العالم، لكن المسألة هي صد عدوان إيران".

وأضاف أن الجهود المبذولة لاحتواء الخطر، الذي يمثله النظام في طهران لا تستهدف الشعب وإنما تستهدف صد الأذى من النظام الإيراني.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن لم يأخذ في الاعتبار مصالح دول الجوار مع إيران، وكان من غير الممكن الإبقاء عليه.

وبشأن احتمال الوصول إلى اتفاق بديل، قال آل خليفة :"إن هذا أمر مطروح لكن ما يهمنا هو وقف سياسة إيران التخريبية.. نريد أن نتأكد بأن سلامة بلداننا وشعوبنا تؤخذ في الاعتبار في أي حل يتم التوصل إليه".

وعبر الوزير البحريني عن دعم بلاده لإقامة تحالف استراتيجي بين دول الخليج ومصر والأردن مع الولايات المتحدة، في إطار ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي خلال جلسة مجلس الأمن..موضحا أن الهدف من التحالف ليس عسكريا فقط، وإنما سيتضمن علاقات اقتصادية واستثمارية وأمنية في مختلف المجالات.