العالم في صور: هالي تخطب في معارضة فنزويلا.. وطفل "عسكري" وآخر "دبلوماسي"
القاهرة - مصراوي
التقطت عدسات الوكالة الفرنسية عشرات الأحداث حول العالم الأربعاء، وكان أبرزها حينما حملت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الميكروفون وخاطبت المتظاهرين ضد رئيس فنزويلا أمام مقر الأمم المتحدة. كما ظهر أطفال من اليمن في عرض عسكري في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. في وقت كان فيه طفل آخر لا يتجاوز عمره أشهر معدوده بين زعماء العالم يتابع غير مدك ما تقوله والدته رئيسة وزراء نيوزلندا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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