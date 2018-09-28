حول العالم في 24 ساعة: إحباط هجوم إرهابي كبير في هولندا

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، مقتل 3 مطلوبين بالقطيف السعودية، والقبض على سبعة أشخاص وإحباط هجوم إرهابي كبير في هولندا، وفتح الأمم المتحدة لتحقيق في الأعمال الوحشية ضد الروهينجا بميانمار.