أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: إحباط هجوم إرهابي كبير في هولندا

01:30 ص الجمعة 28 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: إحباط هجوم إرهابي كبير في هولندا

الشرطة الهولندية

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، مقتل 3 مطلوبين بالقطيف السعودية، والقبض على سبعة أشخاص وإحباط هجوم إرهابي كبير في هولندا، وفتح الأمم المتحدة لتحقيق في الأعمال الوحشية ضد الروهينجا بميانمار.

السعودية هولندا هجوم إرهابي الروهينجا ميانمار الأمم المتحدة كندا مايك بومبيو

الخبر التالى:

مصر و6 دول يدعون لحل سياسي للأزمة في سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان