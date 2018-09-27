الجامعة العربية: مساهمات جديدة تزيد عن 100 مليون دولار لدعم "الأونروا"

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة الدول العربية أن الدولة المشاركة في الاجتماع الدولي الخاص لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعلنت عن تقديم مساهمات جديدة لدعم الوكالة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي منها 40 مليونا من دولة الكويت وهو الأمر الذي حظي بالارتياح من جانب منظمي الاجتماع وأعضاء المجلس الاستشاري للوكالة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في بيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الخميس، إن الاجتماع الدولي الخاص الذي تم تنظيمه، بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية مع عدد من الدول المانحة وشهد حضورا وزاريا مكثفا، نجح في تحقيق أهدافه سواء السياسية أو المالية، معربا عن ارتياح الجامعة العربية لنتائج ذلك الاجتماع.

وأشار زكي إلى أن الاجتماع هدف إلى التأكيد على الأولوية السياسية المتقدمة التي يجب أن تتمتع بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" على أجندة العمل الدولي والإقليمي، خاصة في ضوء أهمية وخطورة المهام المنوطة بها من الحفاظ على شباب اللاجئين الفلسطينيين من الانزلاق إلى دوامات التطرف والعنف، وهو ما يصب في مصلحة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف زكي أن الأهمية السياسية التي يحظى بها موضوع توفير الدعم لوكالة "الأونروا" لا تقل في مغزاها عن الدعم المالي، حيث تعرضت الوكالة في الفترة الماضية، وبالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها للوكالة، لحملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعتها وأدائها والرسالة التي تقدمها للأطفال من تلاميذ فلسطينيين يدرسون في مدارسها.

وأوضح أن تلك الاتهامات المعروف مصادرها استهدفت تبرير قرار أمريكي متسرع وغير مدروس بوقف تمويل الوكالة دون أدنى اعتبار للأبعاد الإنسانية المترتبة عليه.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم وما شهده من تأكيدات سياسية هامة إنما جاء ليشكل رداً عملياً وبليغاً على الحملة المشار إليها وليعيد التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين إحدى قضايا التسوية النهائية التي يجب أن يتضمنها أي حل سياسي مقبول للقضية الفلسطينية.