كندا تجرد زعيمة ميانمار من جنسيتها الفخرية ردا على العنف ضد الروهينجا

أوتاوا - (أ ش أ)

صوت المشرعون الكنديون بالإجماع اليوم الخميس، لصالح تجريد زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، من جنسيتها الكندية الفخرية ردا على الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا في البلاد، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن أمس الأربعاء عن استعداده للنظر في تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية قائلاً في الوقت نفسه إن ذلك لن ينهي الأزمة في ميانمار.

كما صوّت مجلس العموم الكندي بالإجماع منذ أيام على وصف حالات الاعتداء والقتل ضد الروهينجا "بالإبادة".

يُشار إلى أن نحو 700 ألف شخص من الروهنيجا قد اضطروا في أغسطس قبل الماضي إلى مغادرة منازلهم بولاية راخين شمال ميانمار إلى بنجلاديش هرباً من أعمال العنف في ميانمار، والتي أسفرت عن إحراق قراهم علاوة على سقوط قتلى وجرحى.