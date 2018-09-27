بعد وقف أمريكا تمويلها.. "الأونروا" تجمع مساعدات بقيمة 118 مليون دولار

نيويورك - (د ب أ)

جمعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 118 مليون دولار خلال اجتماع للمانحين الدوليين في نيويورك اليوم الخميس، في محاولة لسد العجز في ميزانيتها بعد قرار الولايات المتحدة سحب دعمها للوكالة.

وقد خفضت التعهدات الجديدة التي قدمها عدد من الدول العجز المالي الذي تواجهه الوكالة التابعة للأمم المتحدة من 186 مليون دولار إلى 68 مليون دولار فقط بحسب تصريحات بيير كراهينبول" رئيس الوكالة للصحفيين في نيويورك.

ومن بين الدول التي تعهدت بتقديم تبرعات كبيرة للوكالة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألمانيا والكويت وأيرلندا والنرويج، بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت الولايات المتحدة قد خفضت بشدة مساعدتها للوكالة في البداية قبل أن تقرر سحب تمويلها لها بالكامل في إطار تحولات السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت الولايات المتحدة قد قدمت للوكالة في العام الماضي 365 مليون دولار.

تقدم "أونروا" خدمات التعليم والرعاية الصحية والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان.

يستضيف الأردن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من بين الملايين الخمسة المسجلين لدى "أونروا" وهو يعتمد على التبرعات الخارجية للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة الأممية.