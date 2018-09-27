مسؤول بالخارجية الأمريكية لـ"مصراوي": علاقتنا بالقاهرة قوية

كتب – محمد عطايا:



عقدت مسؤولة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي بوزارة الخارجية الأمريكية أندريا طومسون، مؤتمرًا صحفيًا عبر الهاتف، لبحث الحد من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وتفعيل بعض الاستراتيجيات الأمنية.

وأكدت طومسون في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صريحًا حول أهمية الشراكة الأمنية الجديدة مع مصر.

وكان ترامب، التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي على هامش فعاليات افتتاح الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وعبرت طومسون عن ارتياحها بلقاء الزعيمين المصري والأمريكي، مؤكدة: "استطيع القول إنه كان اجتماعًا ناجحًا مع الرئيس المصري، ولازلنا نعمل جديًا في زيادة سبل التعاون مع القاهرة".

وأشارت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولة قطاع مراقبة الأسلحة والأمن الدولي، إلى أن واشنطن والقاهرة تجمعهما علاقات قوية.

وأكدت أيضًا أن الولايات المتحدة تسعى لبناء علاقات قوية مع شراكئها بالشرق الأوسط فيما يخص الأمن، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، من خلال انشاء تحالفات جديدة.

وأضافت: "أنني أتطلع لمواصلة التعاون بيننا وبين المصريين، لزيادة الاستقرار في المنطقة".‎

سعت الولايات المتحدة الامريكية، لتعزيز قوتها الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة بعد التداعيات الأخيرة في الملف النووي الإيراني، إلى جانب توتر الأوضاع في سوريا.