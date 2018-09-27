رصاص في الصدر والرأس.. تارة فارس أثارت الجدل في العراق قبل وبعد مقتلها

القاهرة - مصراوي

أثارت العارضة العراقية ووصيفة ملكة جمال البلاد، تارة فارس، الجدل بين العراقيين في الأشهر الماضية بسبب مقاطع الفيديو والصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. واستمر الجدل أيضًا حتى بعد مقتلها على يد مسلحين في العاصمة العراقية بغداد.

اعتبر عدد كبير من العراقيين الصور والمقاطع التي تنشرها تارة فارس غير ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع العراقي المحافظ، وهو ما أثار انقساما ظهر عبر التغريدات على موقع تويتر حيث أبدى البعض الأسى والحزن على الجريمة، فيما لم يبد آخرون أي تعاطف معها بسبب ما اعتبروه خللا في أخلاقها.

وبحسب وزارة الصحة في العراق، فقد قتلت تارة فارس (23 عاما) برصاصات في الرأس والجسد، ووصلت إلى مستشفى الشيخ زايد مساء اليوم، وبداخل جسدها أعيرة نارية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إنها فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات حادثة مقتل (تارة فارس شمعون) التي تلقت 3 طلقات نارية، ما أدى وفاتها في الحال بمنطقة كمب سارة في العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن "هناك لجنة من قبل شرطة بغداد تجري الآن بحثاً مكثفاً في محل الحادث للتوصل الى اية خيوط عن هذه الجريمة ومعرفة الجناة بهدف تقديمهم للعدالة".

وتشتهر تارة فارس في العراق بعرض صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحفلات الخاصة، وهي تقود سيارتها، وفي الشوارع والساحات العامة.

تارة فارس من مواليد 1996 لأب عراقي وأم لبنانية توجهت في بداياتها لنشر المقاطع القصيرة على موقع يوتيوب واختيرت ملكة للجمال في نادي الصيد العراقي عام 2015، ثم انتقلت إلى أوروبا لفترة قبل أن تعود إلى العراق متنقلةً بين أربيل وبغداد.

وكانت تارة فارس ضمن تثير الجدل دائماً بسبب نشر صور جريئة على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي التي كان يتم التفاعل معها من قبل آلاف المعلقين بين معجب ومنتقد.



طبعاً بس بهذا الهاشتاك راح تشوف جماعة ايران وجماعة السعودية متفقين على مقتل #تارة_فارس — عمر حسن (@OmarHassan1983) September 27, 2018

الجبل اغتالته الريح ! في النهاية .. " من منكم بلا خطيئة ؟ "

رصاصات حكمت بالاعدام على انثى فعلت ما تتمناه المئات من بناتكم

كانت تمثل الحرية الشخصية ببلد ميعرف معنى الحرية !



التحاقا بكرار نوشي و ناشطة البصرة سعاد العلي و رفيف الياسري !#تاره_فارس #تارة_فارس — مصطفى نادر - Mustafa Nader (@mondalawy) September 27, 2018

يا رب شو عم بصير بالعراق؟؟؟؟ كل يوم جريمة وكل يوم حدا مقتووول؟؟ واليوم الضحية #تارة_فارس قتلت في بغداد بإطلاق رصاص من قبل مسلحين !! الله يرحم روحها ويصبر أهلها الحقيقة شيء جدا محزن 😥😥💔💔💔#شرطة_المشاهير pic.twitter.com/4Ai3gYrTb2 — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) September 27, 2018

ما هكذا تورد الأبل يا أبل

أنت متخيل شنو يعني ينقتل أنسان بوضح النهار وبعاصمة بلدك يعني أنت عايش ببلد منفلت وبأي لحظة أنت تُقتل حالك من حاله

أيا كان هالشخص سواء مشهور أو أنسان عادي فهذه كارثة أمنية ولازم نسأل إلى متى تستمر

عفت هالمسخرة وكعدت تنظر هذه مصلخة وتستاهل !! #تارة_فارس — Noor.M.7 (@noor_moh7) September 27, 2018