الاشتباه في قيام شرطي من برلين بالتجسس لصالح تركيا

برلين - (د ب أ)

تجري الشرطة الألمانية تحريات للاشتباه بقيام أحد رجالها بالتجسس على المعارضين السياسيين الأتراك، الذين يعيشون في العاصمة الألمانية لصالح الاستخبارات التركية.



وقالت رئيسة الشرطة باربارا سلوفيك ،اليوم الخميس: "إذا تأكدت الشبهة فسوف أعمل كل ما في وسعي على إبعاد هذا الشخص من الخدمة في شرطة برلين".



وتم الإعلان عن هذه التهمة بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا.



وكانت صحيفة "تاجيسشبيجل" الإخبارية الألمانية ذكرت اليوم الخميس أن سلطات الأمن راقبت موظف الشرطة وهو ذو رتبة عالية ، ويبدو أن الأمر كان متعلقا بتسليم عناوين المعارضين السياسيين الأتراك إلى أحد العاملين بالسفارة التركية في برلين، والذي يعمل كعميل استخبارات تركي بالسفارة.



وقالت سلوفيك: "إنه اتهام كبير ، وسوف نتابع دراسته"، وأشارت إلى أنها تأمل في نجاح التحريات التي تتم منذ فترة طويلة، برغم نشر أخبار عنها "سواء بإثبات التهمة أو التبرئة منها".



وقال مسؤول وزارة الداخلية بولاية برلين، أندرياس جايزل: "لم نتوصل إلى أية معلومات عن وجود خطورة على حياة سكان برلين من الرجال والنساء أصحاب الأصول التركية"، غير أن الاتهام أخذ بجدية تامة.