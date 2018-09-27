الخارجية الروسية: من الأفضل فتح ممرات إنسانية في إدلب بشكل أسرع

موسكو - (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تبحث إنشاء ممر إنساني لإخراج المدنيين من إدلب، قائلا: "كلما كان فتح المعبر أسرع، كان أفضل".

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بوجدانوف قوله للصحفيين: "أعتقد أنه يتم بحث هذه القضية، لدينا اتصالات باستمرار، والآن في نيويورك التقى وزراءنا أيضا، أعني الدول الضامنة الثلاثة. بالطبع، كل هذه القضايا تجري مناقشتها، وأعتقد أنه يعتمد ببساطة على الاستعداد بما في ذلك شركائنا الأتراك".

وردا على سؤال متى تفتح المعابر قال بوجدانوف: "كلما كان أسرع كان أفضل".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في نهاية الشهر الماضي على استعداد بلاده لمناقشة المبادرة حول إنشاء ممر إنساني لإخراج المدنيين من إدلب مع مكتب المبعوث الأممي لدى سوريا، ستافان دي ميستورا.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".