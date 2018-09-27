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    نائب الرئيس اليمني: لن نسمح بتحويل صعدة إلى منصة صواريخ لتهديد السعودية

    09:28 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    نائب الرئيس اليمني: لن نسمح بتحويل صعدة إلى منصة صواريخ لتهديد السعودية

    عدن - (أ ش أ)
    قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم/الخميس/، إن حكومة اليمن تجدد الوعد والعهد بإعادة صعدة إلى حاضنة الجمهورية والدولة.

    وأشار صالح - خلال زيارته مواقع الجيش اليمني في الملاحيظ ومران بمحافظة صعدة - إلى أن صعدة الإباء والشموخ كانت أول من واجه هذه العصابة الحوثية الإجرامية العنصرية وأول من دفع ثمن انقلابها على اليمن.
    وأضاف المسئول اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن صعدة لن تكون منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء وباتجاه مكة المكرمة كما يحاول الحوثي تصويرها، ولن نسمح له بأن ينظر لأبناء هذه المحافظة الأبطال من مختلف المديريات مجرد كونهم مقاتلين يغامر بأرواحهم يزج بهم بالقوة في حربه الإرهابية والعبثية التي يشنها على بقية محافظات الجمهورية.

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    علي محسن صالح الحرب اليمنية صواريخ الحوثيين السعودية الجيش اليمني

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