نتنياهو: اتفاق إيران النووي ساعد إسرائيل في بناء علاقات عربية

القاهرة - مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق النووي مع إيران ساعد بلاده على بناء علاقات مع دول عربية.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يهدد أن إسرائيل، وهاجم دول أوروبا التي تعمل حتى الآن على إبقاء الاتفاق النووي قائما، وتساعد إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وهاجم نتانياهو إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتهمها بإخفاء معدات ذات الصلة بالأسلحة النووية. وعرض أمام الحضور صورا لما زعم أنها منشآت نووية على أراضيها.

وأضاف رئيس وزراء دولة الاحتلال أن إسرائيل قدمت أدلة دامغة على محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال نتنياهو أيضًأ: "لدي رسالة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، افعل الصائب حقق في هذا المخزن السري (النووي) حالا قبل أن ينهي الإيرانيين ما يوجد فيه".