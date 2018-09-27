نتنياهو: الأمم المتحدة تمارس معاداة السامية

القاهرة - مصراوي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بمعاداة السامية بسبب اتهامات ضد إسرائيل بممارسة العنصرية والتمييز.

وقال: "إسرائيل أعطت ليهود إثيوبيا الحق بالعيش بكرامة في إسرائيل وهنا بالأمم المتحدة إسرائيل تتهم بالعنصرية."

وتابع حول اتهامات لإسرائيل بالعنصرية قائلا: "تعليقنا هو هذا يسمى معاداة السامية".