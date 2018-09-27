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    نتنياهو: الأمم المتحدة تمارس معاداة السامية

    07:54 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    نتنياهو: الأمم المتحدة تمارس معاداة السامية

    القاهرة - مصراوي
    اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بمعاداة السامية بسبب اتهامات ضد إسرائيل بممارسة العنصرية والتمييز.

    وقال: "إسرائيل أعطت ليهود إثيوبيا الحق بالعيش بكرامة في إسرائيل وهنا بالأمم المتحدة إسرائيل تتهم بالعنصرية."

    وتابع حول اتهامات لإسرائيل بالعنصرية قائلا: "تعليقنا هو هذا يسمى معاداة السامية".

    معاداة السامية بنيامين نتانياهو الأمم المتحدة

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