نتنياهو: الأمم المتحدة تمارس معاداة السامية
07:54 م الخميس 27 سبتمبر 2018
القاهرة - مصراوي
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بمعاداة السامية بسبب اتهامات ضد إسرائيل بممارسة العنصرية والتمييز.
وقال: "إسرائيل أعطت ليهود إثيوبيا الحق بالعيش بكرامة في إسرائيل وهنا بالأمم المتحدة إسرائيل تتهم بالعنصرية."
وتابع حول اتهامات لإسرائيل بالعنصرية قائلا: "تعليقنا هو هذا يسمى معاداة السامية".
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